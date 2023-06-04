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25 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

25 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

نفذ المقاومون والشباب الثائر في الضفة الغربية 25 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، تم 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق نقطة عسكرية و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، و اندلاع المواجهات في 20 نقطة.

واندلعت المواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة برام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وطولكرم وأريحا، فيما شهدت مدينة رام الله عمليات تصد للمستوطنين أدت لإصابة مستوطن بالإضافة إلى تحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة ميراف ودوار الشهداء وحاجز الجلمة وقباطية في جنين، بالإضافة إلى عزون بقلقيلية التي شهدت إحراق نقاط عسكرية تابعة للاحتلال.

أما في طولكرم فاستهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص، وفجروا عبوات ناسفة، بينما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في وادي القلط وجبل هيرودس وتل أريحا في مدينة أريحا.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب عزون، واندلعت النار في ثكنات عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.

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