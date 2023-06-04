إطلاق النار صوب قوات الإحتلال في طولكرم وجنين

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي فقوعة وجلبون في جنين، وسط مواجهات ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين.

سبق أن نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين في شارع سهل يعبد قرب مستوطنة “ميفو دوتان” جنوب غرب جنين.

وفي طولكرم، أطلق مقاومون النار على تجمع لقوات الاحتلال في أطراف مخيم نور شمس شرق المدينة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت أمس السبت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز صوب الشبان.

وشهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل، في وقت سابق، مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين.

واستهدف الشباب الثائر آليات جيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر بالزجاجات الحارقة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل 25 عملا مقاوما أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.