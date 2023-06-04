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المرشحة الاميركية للرئاسة 'نيكي هايلي' تريد التحالف مع روسيا والعالم العربي!

المرشحة الاميركية للرئاسة 'نيكي هايلي' تريد التحالف مع روسيا والعالم العربي!
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت المرشحة للرئاسة نيكي هايلي، إن القوات الأمريكية "بحاجة إلى التحالف" مع الدول غير الأوروبية بما في ذلك روسيا لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة".

العالم - الأميركيتان

وردا على سؤال في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، حول مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدا من الاهتمام، قالت الجمهورية هايلي - التي خدمت إدارة دونالد ترامب كسفيرة للأمم المتحدة، أولا "العالم العربي"، قائلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعا ما".

وقالت: "السعودية تعقد صفقات مع الصين، هذا ليس جيدا بالنسبة لنا. نحن نريدهم أن يكونوا معنا، ومن ثم نحتاج إلى التحالف مع الآخرين، روسيا، أستراليا، اليابان، [إسرائيل]".

وأضافت: "نحتاج إلى البدء في التركيز على الحلفاء الذين لدينا إلى جانب الأوروبيين والتأكد من أن لدينا المزيد من الأصدقاء، بهدف تلبية احتياجاتنا، حتى لا نعتمد على عدو للحصول على الطاقة أو الأدوية أو أي شيء آخر، ثم للتأكد من أننا نبني تلك التحالفات حتى يصبح العالم أكثر أمانا".

ومع ذلك، قال فريق حملة هايلي يوم أمس إنها ببساطة "أخطأت في الكلام" بذكر روسيا".

وقال المتحدث كين فارناسو: "إنه أمر مضحك للغاية، من الواضح أنها أخطأت في الكلام. لم يتصرف أحد بشكل أكثر صرامة تجاه روسيا من نيكي هايلي"، وفق تعبيره.

روسيا اليوم

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المرشحة الاميركية للرئاسة 'نيكي هايلي' تريد التحالف مع روسيا والعالم العربي!

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