مدن عراقية عدة تحيي الذكرى الـ34 لرحيل الامام الخميني

العالم - مراسلون

وشهدت العاصمة العراقية بغداد اقامت عدد من الفعاليات الشعبية والسياسية والعشائرية مراسم الاحتفاء بهذه المناسبة مستذكربن المواقف الجهادية والسياسية والعلمية للمرجع الراحل.

وقال آية الله السيد ياسين الموسوي وهو عالم دين عراقي:"مازالت انفاسه القدسية، تتجسد بالمواقف البطولية والرجولية والشجاعة والقيادية العظمی لسيدنا القائد الامام الخامئني الذي يمثل قائد المستضعفين حالياً في العالم".

وقال آمر اللواء الثامن للحشد الشعبي کاظم الجابري:"الامام الخميني کان رجلاً استطاع ان يکون عالماً ورجلاً ربانياً عرفانياً وکان بارعاً في السياسية واستطاع ان يقود الجمهورية الاسلامية في 10 سنوات صعبة جداً بعد هذه سلم القيادة کفکر وقيادة الی مجموعة استطاعت ان تمضی بهذا الفکر وهذا المنجز الکبير للثورة الاسلامية في ايران لمدة 34 عام".

كما اقيم في مدينة النجف الأشرف مؤتمر تكريمي للامام الخميني بمشاركة مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثلي المرجعيات الدينية الذين اكدوا من خلال هذا المهرجان على ضرورة الاقتداء بنهج الإمام الراحل الديني والجهادي وحاجة الأمة الاسلامية الى ثقافته الداعية لمجابهة الاستكبار ومخططاته الرامية لتفتيت الصف الإسلامي.

وقال مدير الحوزات العلمية في ايران، آية الله الشيخ علي رضا اعرافي:"حقيقة الامام الخميني هو النموذج الاعلی للامة الاسلامية، فقد فجر ثورة وأقام دولة وجدد الاسلام".

وقدم الامام الخميني دروسا عدة من خلال الثورة الإسلامية المباركة ونجح باستنهاض همة الشعوب للتخلص من الضعف والعبودية والدكتاتورية وحرك جميع مشاعر المسلمين في العالم وزرع في نفوسهم روح الثورة على الطغيان.