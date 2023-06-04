مواقع التواصل: رسائل تعز ذكرى رحيل 'الإمام الخميني' قدس سره

العالم- نبض السوشيال

وقالت زينب يونس في تغريدة لها على تويتر "وصارت أرواحنا معلقة بعز قدسك".

فيما علّقت زهراء في ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) كاتبة " لا مثلك حي" على الفيديو التالي.

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غرد حساب (حاج قاسم -HajKassim) بنشره "بوستر" تحت عنوان (ايران تحيي في الثالث من حزيران/يونيو من كل عام ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره)

البوستر يحتوي على اقاويل صرح بها قادة العالم حول شخصية الامام الراحل.

نشر الناشط العراقي (علي حيدر -alihaidar3463) مقطع فيديو لسماحة مفجر وقائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد روح الله الموسوي الخميني وهو يؤدي الصلاة في الطائرة اثناء عودته الى ايران وغرد قائلا:

سلام الله عليك يا روح الله الموسوي الخميني.. أوجدت بعون الله تعالى، ثورة إسلامية اصبحت فيما بعد أحد العوامل الرئيسة في تشكيل النظام العالمي الجديد..

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غردت الناشطة (نهاية - nihaya) في ذكرى رحيل الامام الخميني قائلة:

لا يزال الإمام العظيم، وبعد مرور سنوات على رحيله وغيابه الظاهري، حيًّا بيننا، ويجب أن يبقى حيًّا بيننا، وعلينا أن نستفيد ونستفيض من حضوره وروحانيته وفكره وإشاراته الموجِّهة. #روحنا_الخميني

ونشرت "حنان مكي" في حسابها على تويتر مقطع فيديو عن الإمام الخميني (رض):

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بدورها نشرت مريم في حسابها على تويتر الفيديو التالي إحياءا لذكري رحيل الإمام الخميني (رض):

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