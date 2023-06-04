نائب لبناني يشيد برجل أمن مصري قتل 3 جنود صهاينة

العالم- لبنان

وقال في بيان اليوم الاحد: بشجاعة وإقدام نفذ هذا البطل المصري عمليته رافضا الخنوع، وما قام به يؤكد على حقيقة ساطعة لدى شعبنا في مصر العروبة وهي عداؤه للصهاينة، وان كيان الااحتلال المغتصب لأرضنا في فلسطين هو العدو التاريخي وسيبقى كذلك رغم مرور عقود على اتفاقية كمب ديفيد بين النظام المصري والكيان الصهيوني، فالشعب المصري بغالبيته يرفض السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

رحم الله هذا الشهيد البطل ومصر ولادة الأبطال. العملية على الحدود المصرية قبل يومين أسفرت عن مقتل ثلاثة من الجنود الصهاينة واستشهاد الجندي المصري.