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السلطات البحرينية تمنع إحياء ذكرى وفاة الإمام الخميني (قده)

السلطات البحرينية تمنع إحياء ذكرى وفاة الإمام الخميني (قده)
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وحدة الحريات الدينية بمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبّر أنّ ممانعة السلطات البحرينية ، من إحياء ذكرى وفاة الإمام روح الموسوي الخميني (قده).

العالم - البحرين

وقال عباس شبّر أنّ السلطات البحرينية قطعت الكهرباء عن المسجد عتيق علي في العاصمة البحرينية المنامة، بسبب إحياء ذكرى وفاة الإمام روح الموسوي الخميني (قده)، مشيرا إلى أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطائفة الشيعية في البلاد"، مطالبا بعدم "التمييز الديني".

وسأل في تغريدات له على حسابه على "تويتر": "لماذا يعامل المجتمع الشيعي بتمييز وتضييق الحريات الدينية؟"، مشددًا على أنّ "قطع الكهرباء عن المسجد يعكس انتهاكًا واضحا لحقوق الطائفة الشيعية وحريتهم الدينية، يجب محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف القمعي".

وأوضح أنّ الأذان كان قد توقّف من خلال المسجد بسبب قطع الكهرباء، متسائلّا "هل هذا هو الاحترام المتوعد بحقوق الدين والعبادة؟"، مؤكدًا أنّه "لا يجوز للدولة أن تعاقب المجتمع الشيعي على ممارسة حقوقهم الدينية الأساسية. نطالب بوقف قطع الكهرباء واحترام حرية المعتقد والعبادة".

وأمس الجمعة، ألقى الشيخ علي رحمة خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، حيث تطرّق فيها إلى ذكرى الإمام الخميني قائلًا "تمر علينا ذكرى رحيل الإمام الخميني، وهو شخصية تركت بصمات على مستوى الفكر والثقافة والسياسة والإصلاح".

العهد الإخباري

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