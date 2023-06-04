مسؤول أمريكي بارز يصل الصين..ماالهدف؟!

العالم - آسيا والباسفيك

هذا وتمت الزيارة لإجراء اجتماعات مع عدد من المسؤولين البارزين، في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز التواصل مع الصين.

وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المقرر أن يبحث كريتنبرينك خلال زيارته الحالية لبكين القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بمشاركة مديرة شئون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي الأمريكي سارة بيران.

ومن المقرر أن يزور كريتنبرينك - خلال جولته الخارجية الحالية التي تستمر حتى 10 يونيو الجاري - نيوزيلندا للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين أمريكا ونيوزيلندا لبحث القضايا التي تؤثر على البلدين مثل تغير المناخ والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي والأمني والالتزام المشترك تجاه المحيط الهادئ.