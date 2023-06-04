دور الامام الخميني في الدفاع عن المستضعفين

العالم - خاص بالعالم

وقال د. افقهي في حديث لقناة العالم:"يرفض البعض ان يكون هناك وجود لشئ تحت عنوان الحكومة الاسلامية، لكن الامام الخميني اثبت هذا من خلال نظرية الولي الفقيه بالاستناد علی الايات القرآنية والاحاديث النبوية وسنة الرسول الاكرم".

واشار الی دور النبي الاعظم في ادارة المجتمع وقيادة الحروب ضد الردة والمشركين، مؤكداً ان ما قام به الامام الخميني ابرز الوجه الحكومة والنظامي والاجتماعي التكاملي للمجتمع ومن هنا استمرت الثورة الاسلامية واصبحت اليوم ايقونة للمجتمعات الاسلامية الاخری.

وأكد د. افقهي ان هذا الامر، تسبب بحروب شنها الاستكبار العالمي بمعسكريه ودفتيه الشرقية والغربية لمنع تسرب هذه الافكار.

وبيّن ان الامام الخميني ثبت الوجه الثقافي والاجتماعي والنضالي في مواجهة الظلم وعلم المستضعفين مقارعة الهيمنة والرأسمالية المتوحشة ودافع عن حقوق المستضعفين".