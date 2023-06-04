الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

دور الامام الخميني في الدفاع عن المستضعفين

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الدبلوماسي الايراني السابق د. هادي افقهي ان الامام الخميني اثبت من خلال التركيز علی الآيات القرآنية الاحاديث النبوية وسيرة الرسول، نظرية الولي الفقيه.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. افقهي في حديث لقناة العالم:"يرفض البعض ان يكون هناك وجود لشئ تحت عنوان الحكومة الاسلامية، لكن الامام الخميني اثبت هذا من خلال نظرية الولي الفقيه بالاستناد علی الايات القرآنية والاحاديث النبوية وسنة الرسول الاكرم".

واشار الی دور النبي الاعظم في ادارة المجتمع وقيادة الحروب ضد الردة والمشركين، مؤكداً ان ما قام به الامام الخميني ابرز الوجه الحكومة والنظامي والاجتماعي التكاملي للمجتمع ومن هنا استمرت الثورة الاسلامية واصبحت اليوم ايقونة للمجتمعات الاسلامية الاخری.

وأكد د. افقهي ان هذا الامر، تسبب بحروب شنها الاستكبار العالمي بمعسكريه ودفتيه الشرقية والغربية لمنع تسرب هذه الافكار.

وبيّن ان الامام الخميني ثبت الوجه الثقافي والاجتماعي والنضالي في مواجهة الظلم وعلم المستضعفين مقارعة الهيمنة والرأسمالية المتوحشة ودافع عن حقوق المستضعفين".

روابط ذات صلة

السلطات البحرينية تمنع إحياء ذكرى وفاة الإمام الخميني (قده)

مواقع التواصل: رسائل تعز ذكرى رحيل 'الإمام الخميني' قدس سره

مدن عراقية عدة تحيي الذكرى الـ34 لرحيل الامام الخميني

قائد الثورة: القضية الفلسطينية باتت قضية العالم الإسلامي الاولى بفضل الإمام الراحل

26 قناة تغطي أحداث مراسم ذكری رحيل الامام الخميني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: إرهاب الاحتلال ضد أطفالنا متواصل ولن يكسر إرادة شعبنا

تعاون عراقي سوري لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين

مباحثات 'جزائرية - اممية' حول آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الإفريقية

شاهد بالفيديو.. دور الامام الخميني في الدفاع عن المستضعفين

امير عبداللهيان يهنئ وزير خارجية تركيا الجديد

مسؤول أمريكي بارز يصل الصين..ماالهدف؟!