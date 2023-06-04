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'وزيرة وحيدة' بين الرجال في حكومة أردوغان الجديدة.. من هي؟!

'وزيرة وحيدة' بين الرجال في حكومة أردوغان الجديدة.. من هي؟!
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

أسندت الى ماهينور أوزدمير كوكطاش،كــوزيرة وحيدة بين الرجال في حكومة أردوغان الجديدة، حقيبة وزارية،التي لم يحافظ على مقعده من الكابينة السابقة سوى وزيرين.

العالم - تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس السبت، تشكيل حكومته الجديدة، عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة وتأدية اليمين الدستورية.

وعُينت ماهينور أوزدمير كوكطاش كوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ضمن توليفة حكومية جديدة في معظمها بالكامل،حيث لم يحافظ على مقعده من الكابينة السابقة سوى وزيرين.

وسُميت كوكطاش، وزيرة وحيدة بين الرجال في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أعلن عنها عقب تنصيبه.

هي بلجيكية قادمة من الجزائر..

ماهينور كوكطاش من مواليد 1982 بمنطقة شايربيك في بروكسل، وهي تحمل الجنسية البلجيكية، ومن هناك دخلت معترك السياسة حتى أصبحت نائبة في البرلمان.

من جامعة بروكسل حصلت الوزيرة الجديدة على شهادة عليا في العلوم السياسية والإدارة العامة، والتحقت مبكرا بالعمل السياسي في بلجيكا.

وانخرطت كوكطاش في حزب "الإنساني الديمقراطي" البلجيكي، ومنه دخلت البرلمان، كأول محجبة في هذه الهيئة التشريعية، لكنه فصلها من صفوفه عام 2015، جراء نفيها وجود مذبحة بحق الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

وربما كانت هذه الحادثة بداية صعود أسمها في بلدها الأصل، حيث اختيرت عام 2020 سفيرة لتركيا في الجزائر، وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى تعيينها وزيرة في الحكومة الجديدة.

تتقن كوكطاش اللغة الإنجليزية، فضلا عن الهولندية والفرنسية والتركية، الأمر الذي مكنها من التواصل مع الجاليات في بروكسل، قبل الانتقال للعمل بالجزائر.

الوزيرة الجديدة متزوجة منذ 2010 من رحمي كوكطاش، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

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