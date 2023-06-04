شاهد.. استمرار حرب الصواريخ بين روسيا وأوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

تتصاعد حدة المواجهات بين القوات الروسية والاوكرانية؛ حيث تقول الادارة العسكرية للعاصمة الاوكرانية إنّها تصدت لهجمات جوية على مقربة من العاصمة كييف؛ وان الدفاعات الجوية دمّرت جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة لدى اقترابها من كييف. واكد شهود عيان سماع دوي عدة انفجارات في منطقة كييف وليس في المدينة، فيما ظلّت صفارات الإنذار تدوّي في جميع انحاء اوكرانيا لنحو ثلاث ساعات تقريباً.

وقالت سلطات منطقة دنيبرو الأوكرانية إن انفجاراً وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد، مما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة نحو عشرين شخصاً بينهم خمسة أطفال في حين انتشل رجال الإنقاذ أشخاصا من تحت الأنقاض.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار وأن مبنى خدمات الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا. ولم يؤكد أي مسؤول عسكري أوكراني وقوع هجوم صاروخي. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الهجوم وقع بين منزلين وان هناك اشخاصا تحت الانقاض واعتبر ان روسيا تثبت من جديد أنها دولة إرهابية.

في المقابل قتل شخصان وأصيب آخرون، في قصف أوكراني استهدف مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا. وأعلنت سلطات المنطقة أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من ثلاثمئة وسبعين قذيفة على المدينة، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة ثمانية أشخاص بجروح مختلفة. وأضافت سلطات المقاطعة الروسية ان أكثر من اربعة آلاف نازح من المناطق الحدودية يعيشون في مراكز الإيواء.

وأدى هذا الهجوم بحسب السلطات المحلية إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة؛ مما أدى بدوره إلى انقطاع إمدادات المياه في المدينة.

ووصف رئيس شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين ان الوضع في المقاطعة يتسم بالفوضى التي قد تحتم تدخل قواته.

وتعتبر المقاطعة التي تقع جنوبي غربي روسيا بمحاذاة الحدود الشمالية الأوكرانية، خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية الموجودة داخل أوكرانيا.