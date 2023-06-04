شاهد.. منع النساء من زيارة أقدم مقبرة للمسلمين

العالم - مراسلون

البقيع، هي أقدم مقبرة للمسلمين في المدينة المنورة، بجوار مسجد ومزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتضم مقبرة البقيع مراقد الكثير من أهل بيت النبي صلوات الله عليهم، لا سيما اربعة من أئمة أهل البيت وهم: الإمام الحسن المجتبى والإمام علي زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام.

ورغم الترتيبات الجيدة التي وضعتها السلطات السعودية لتنظيم امور ضيوف الرحمن، لكن بعض المضايقات تعكر صفو زوار البقيع والمراقد المطهرة لاهل بيت رسول الله عليهم السلام.

كما تقتصر زيارة البقيع على الرجال فقط وتم منع النساء من زيارة مراقد اهل بيت الرسول صلوات الله عليهم.

وقالت زائرة ايرانية:"نحن النساء كنا نودّ ان ندخل مقبرة البقيع لزيارة اهل بيت الرسول. ونطلب من المسؤولين ان يوفروا لنا هذه الامكانية بزيارة مراقد اهل البيت عليهم السلام".

وقالت حاجة ايرانية:"انا اتيت عدة مرات هنا ومع الاسف لم يحالفني الحظ بدخول مقبرة البقيع وزيارة اهل بيت النبي سلام الله عليهم".

كما تحتضن البقیع عددا كبيرا من مراقد اصحاب الرسول وتابعيه. وقد كانت البقيع منذ عهد رسول الله صلوات الله عليه، مزاراً للمؤمنين إلى يومنا هذا.