كنعاني : الراية التي رفعها الإمام الخميني غيّرت المعادلات الدولية

العالم - ايران

وكان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي قد قال في خطاب ألقاه اليوم الأحد، في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (قدس سره): أن الإمام الراحل أحدث 3 تحولات كبيرة ، واحدة على مستوى البلاد ، وواحدة على مستوى الأمة الإسلامية ، وواحدة على المستوى العالمي، وهذه التحولات الثلاثة لم يسبق لها مثيل، وربما في المستقبل لا يمكن التنبؤ بأنها ستتحقق مرة أخرى.

واضاف سماحته: أزال الإمام الخميني نظامًا غير إسلامي من الساحة، واستبدل الاستبداد بالحرية ، وعدم الهوية إلى ثقة بالنفس ، والاعتماد على الاجنبي الى "نحن قادرون".

وقال قائد الثورة الاسلامية : على مستوى الأمة الإسلامية، اوجد الإمام الصحوة الإسلامية على هذا المستوى، واليوم أصبحت الأمة الإسلامية أكثر نشاطًا مما كانت عليه قبل الثورة، بالطبع، يتطلب المزيد من الحركة.



وفي هذا الشأن قال المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض): أن الراية التي رفعها الإمام الراحل والثورة التي قادها والتي يقودها الإمام الخامنئي هي البداية، وهي تغيير مستمر ودائم في مجرى التاريخ وتسبب في تغيير أساسي في المعادلات الدولية.

وأضاف: إن هذه الراية التي ترتكز على الإسلام المحمدي الاصيل ترتفع عاليا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وفي سلسلة تغريدات كتب المتحدث بأسم الجهاز الدبلوماسي في هذا الصدد: إن رسالة وقيم وتعاليم ثورة الإمام الراحل هي اليوم جزء متميز ومميز من الخطاب السياسي والفكري والثقافي في العالم والتيار الصاعد والمؤثر والنشط في النظام الدولي الناشئ.