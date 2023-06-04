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أمير عبداللهيان: نهضة الإمام الخميني (رض) تتجه نحو النظام العالمي الجديد

أمير عبداللهيان: نهضة الإمام الخميني (رض) تتجه نحو النظام العالمي الجديد
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان بان الإمام الخميني ومدرسته التوحيدية غيّرا أولاً أفكار وقلوب الناس الأحرار وذوي الفكر الحر في إيران والأمة الإسلامية والعالم، معتبرا أن نهضة الامام (رض) تتجه نحو النظام العالمي الجديد والحضارة الإسلامية الحديثة.

العالم - إيران

وكتب أمير عبداللهيان في مدونة على موقع إنستغرام اليوم الأحد في ذكرى رحيل الإمام الخميني: إن الإمام الخميني ومدرسته في التوحيد غيّرا أولاً أفكار وقلوب الناس الأحرار وذوي الفكر الحر في إيران والأمة الإسلامية والعالم، ثم تحديا النظام الديكتاتوري والهيمنة العالمية.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: إن العامل الدافع وراء هذا التحول الضخم الذي صنع التاريخ، وفقًا لتصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية، كان الإيمان والأمل.

وقال أمير عبداللهيان: إن الإمام الخميني حقيقة خالدة، وإن نهضته الجارية والنشطة، بعد أن تخطت كل أنواع المكائد والمؤامرات والدعاية الإعلامية الخبيثة للأعداء اللدودين للشعب الإيراني وسائر الشعوب الحرة في العالم، يتجه نحو النظام العالمي الجديد والحضارة الإسلامية الجديدة بخطوات حازمة بقيادة القائد الحكيم للثورة الإسلامية.

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