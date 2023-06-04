بولندا.. حشود ضخمة تملأ شوارع العاصمة "وارسو" ضد الحكومة

العالم - اوروبا

خرج المحتجون من جميع أنحاء بولندا استجابة لدعوة زعيم حزب "المنصة المدنية" المعارض الوسطي، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، للاحتجاج على غلاء المعيشة والغش والكذب ودعما للديموقراطية والانتخابات الحرة والاتحاد الأوروبي".

وشجّع قادة غالبية أحزاب المعارضة أنصارهم على المشاركة في المسيرة الكبيرة ضد حزب "القانون والعدالة" القومي الشعبوي الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفائه.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "يكفي!" و"لا نريد بولندا استبدادية"، ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف.

وأكد يان غرابيك المتحدث باسم منظمي المسيرة التي يبدو أنها الأكبر في البلد منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989 على أن مجلس المدينة يقدر (عدد المشاركين) بـ500 ألف في الوقت الحالي".

و شدد توسك على أن مهمة المعارضة "يمكن مقارنتها من حيث الأهمية" بمناهضة الشيوعية في الثمانينيات.

وقال فاوينسا الغائب عن المشهد السياسي منذ فترة طويلة: "إنه ينتظر اليوم الذي سيغادر فيه الحزب القومي وزعيمه كاتشينسكي السلطة".

وقال المسؤول النقابي السابق "كاتشينسكي: "جئنا لطردك، لقد آن الأوان".