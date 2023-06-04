"كونوا في حالة تأهب"..زلزال كارثي يهز خلال الأسبوع الأول لـ يونيو+ فيديو

العالم - اوروبا

نشر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، حذر من خلالها العالم بحدوث زلزال خلال شهر يونيو الجاري قائلاً: «تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة في الأسبوع الأول من شهر يونيو.. كونوا في حالة تأهب إضافي».

وأكد فرانك هوغربيتس تنبؤه بحدوث زلزال في شهر يونيو بـ النشرة الجيولوجية التابعة لهيئة SSGEOSK، حيث أوضح من خلالها هندسة كوكبية حرجة، والتقارب بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من أبريل مع اكتمال القمر، وهو ما يعد حرجاً للغاية، وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جدا.

وأشار عالم الزلازل إلى أن حدوث زلزال يونيو يتوقف على مستويات الضغط على قشرة الأرض، الذي من الممكن، أن يتسبب في حدوث زلزال شديد القوة.

يذكر أن تحذيرات عالم الزلازل الهولندي المتكررة، تسبب حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات أرضية قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وربط عالم الزلازل بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر، الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي، والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، حيث توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بـ 3 أيام.

الجدير بالذكر أن علماء الزلازل والجيولوجيون، رفضوا نظريات عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الذي يروج لها، حيث أكد العديد من الخبراء والدراسات، أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.