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ناهيد كياني تفوز بأولى ذهبية لنساء إيران في بطولات للتايكواندو + فيديو

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

توجت لاعبة التايكواندو الإيرانية ناهيد كياني، بذهبية وزن دون 53 كغم في بطولة العالم للتايكوندو، أولى الميداليات الذهبية لنساء إيران في تاريخ بطولات العالم للتايكواندو.

العالم - ايران

وتنتهي مساء اليوم الأحد بطولة العالم للتايكواندو التي انطلقت خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو الجاري وتستضيفها جمهورية أذربيجان وفي باكو.

واليوم، فازت ناهيد كياني، السيدة الجديرة بالمنتخب الايراني، في وزن دون 53 كيلوغراماً للسيدات، بعد استراحة في الدور الأول، على منافسيها من كوريا الجنوبية والمجر وكرواتيا لتضمن بذلك الميدالية البرونزية مع تقدمها إلى نصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، واجهت كياني، منافستها الروسية تاتيانا مينينا وفازت في معركة استمرت ثلاث جولات.

وفي النهائيات، واجهت كياني "تشو تشو" من الصين لتفوز بالميدالية الذهبية، وفازت بجولتين متتاليتين وصنعت التاريخ لتفوز بأول ميدالية ذهبية للسيدات الإيرانيات في عصور مختلفة من بطولات العالم.

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ناهيد كياني تفوز بأولى ذهبية لنساء إيران في بطولات للتايكواندو + فيديو

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