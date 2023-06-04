فكر الامام الخميني دفع ورثة المظلومين ان يتغلبوا على المتغطرسين

وقال اللواء سلامي في مقابلته اجرتها قناة العالم علي هامش مراسم احياء الذكري السنوية الرابعة والثلاثون لرحيل الامام الخميني "قدس سره": "أن أفكار الإمام الخميني ومعتقداته والسبيل الذي جعله لوراثة المظلومين على الأرض والتغلب على المتغطرسين لتحرير الأمم الإسلامية من أسر قوى الشر لايزال مستمرا.

هذا وقد احيا الشعب الايراني صباح اليوم، الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني 'قدس سره الشريف'، بحضور أبناء الشعب وكبار المسؤولين في البلاد، والقى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة في هذه المراسم.

كما أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا بالمناسبة جدد فيه العهد مع الإمام الراحل ومبادئ الثورة الإسلامية، ورأى في الذكرى فرصة لشرح أبعاد شخصية الإمام، وأفكاره السامية التي هي حاجة دائمة للشعب الإيراني ونظامه الإسلامي.