السيد نصر الله يستقبل المطران عبد الساتر موفدا من البطريرك بشارة الراعي 

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وأفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من بيروت الزميلة مريم علي، انه وبحسب بيان وزعه المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي، أن ايفاد البطريرك الراعي للمطران عبد الساتر للقاء السيد نصر الله، جاء في إطار المشاورات والاتصالات التي بدأها مع الأطراف اللبنانية كافة، تسهيلًا لإتمام الاستحقاق الرئاسي وإنهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الاولى.

وذكرت قناة المنار في معلومات خاصة لها أن الموفد البطريركي سمع من الأمين العام لحزب الله استمرارا لدعم ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية وتأكيدا على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي.