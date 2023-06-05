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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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كنعاني : السفارة الايرانية في الرياض ستفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض و القنصلية العامة الايرانية في جده وممثلية ايران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي سيتم اعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غد الثلاثاء و بعد غد الاربعاء .
العالم
-
ايران
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
السعودية
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
الرياض
السفارة الايرانية
كنعاني
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