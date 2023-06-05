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كنعاني : السفارة الايرانية في الرياض ستفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء

كنعاني : السفارة الايرانية في الرياض ستفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض و القنصلية العامة الايرانية في جده وممثلية ايران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي سيتم اعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غد الثلاثاء و بعد غد الاربعاء .

العالم - ايران

يتبع..

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كنعاني : السفارة الايرانية في الرياض ستفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء

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