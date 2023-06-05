لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة ووفد الجهاد يجتمع مع المخابرات المصرية

العالم - فلسطين

وناقش الطرفان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

وتمت مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين وتطويرها، بما يخدم المقاومة وقضايا الشعب الفلسطيني المختلفة.

وأكد المجتمعون "مضيّ شعبنا في خيار المقاومة الذي يمثل الخيار الوحيد في مواجهة الاحتلال والعدوان".

كذلك، تطرق الطرفان إلى "ما تمرّ به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا وقضيتنا"، وأكدا "أهمية دور الشقيقة مصر في دعم وإسناد شعبنا وقضيته العادلة".

واستحضر المجتمعون في بداية اللقاء "الشهداء الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا مؤخراً"، مشددين على أنّ "دماءهم الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة شعبنا المستمرة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس وعدد من قياداتها قد زاروا مساء السبت النخالة في مقرّ إقامته لتقديم التعزية لحركة "الجهاد" باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

في السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الاثنين أن وفد حركة الجهاد برئاسة الأمين العام للجهاد الموجود في القاهرة التقى وزير المخابرات المصرية.

وصرح شهاب أن: لقاء وفد الجهاد الاسلامي مع المخابرات المصرية كان إيجابياً ومثمراً