محاولة بحرية امريكية للتشويش ضد الدبلوماسية الايرانية

العالم - ايران

واوضح اللواء الثاني في مقر القيادة والإشراف على مضيق هرمز التابع لبحرية الحرس عباس غلامشاهي انّ السفينة تحمل علم جزر مارشال، كانت في المياه الدولية وأرسلت طلب مساعدة وكان الرد الايراني ايجابي.

وكانت البحرية الأميركية إدعت أنّ بحارتها وعناصر من البحرية الملكية البريطانية ساعدوا السفينة في المضيق بعد أن تعرضت لمضايقات من زوارق حرس الثورة التي تحمل على متنها جنوداً مسلحين، الأمر الذي نفته طهران بشكل كامل.

ادعاءات كاذبة وتشويش اميركي مستمر زاد منها القلق من عودة العلاقات الايرانية السعودية وإمكانية تشكيل تحالف بحري بين إيران ودول منطقة غرب آسيا وتجلى هذا القلق في رد الفعل واتهامات المتحدث باسم الأسطول البحري الخامس الأمريكي توم هاوکينس حيث زعم أن إيران عامل زعزعة الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

يشار الى ان ديدن الولايات المتحدة الامريكية استغلال اي واقعة ما كانت، لتسخيرها اعلاميا ضد الجمهورية الاسلامية، وقبل فترة قصيرة، احتجزت القوة البحرية التابعة للجيش الايراني سفينة ترفع علم جزر مارشال، بعد اصطدامها بزورق ايراني، اسفر عن وفاة اثنين من طاقمه واصابة اخرين، وبدل اسعاف الطاقم الإيراني، عمدت السفينة الى الفرار، واطفاء اجهزة التتبع، مخالفة في ذلك القوانين الدولية. الامر الذي استدعى من البحرية الايرانية ملاحقة السفينة و توقيفها، الا أن الولايات المتحدة سارعت الى اتهام ايان بتوقيف السفينة بشكل غير قانوني.

طهران تعتبر الوجود الامريكي البحري وغير البحري في المنطقة، امراً مزعزعاً للامن والاستقرار، وتدعو واشنطن لإنهاء وجودها وعدم التدخل في شؤونها.