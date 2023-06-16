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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

رئيسي عاد الى طهران، حصيلة جولة الرئيس الإيراني في أميركا اللاتينية.. الصراع في السودان وتداعياته على الوضع الإنساني

رئيسي عاد الى طهران، حصيلة جولة الرئيس الإيراني في أميركا اللاتينية.. الصراع في السودان وتداعياته على الوضع الإنساني
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إنهاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جولته على دول في أميركا اللاتينية قادته إلى فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

العالم - بانوراما

وكشف رئيسي لدى عودته إلى طهران عن توقيع عشرات مذكرات التعاون مع هذه الدول.

هذا وتتجه السياسة الخارجية لطهران الى تعزيز العلاقات مع دول العالم على مبدأ الاستقلالية ومواجهة الهيمنة الاميركية اعتمادا على الموارد والامكانات الخاصة بالدول.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: حذرت الامم المتحدة من كارثة انسانية جديدة في إقليم دارفور غربي السودان إثر الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاثة اشهر، مشيرة الى ما يجري في الاقليم من انتهاكات حقوق الانسان وانتشار العنف الطائفي ما يهدد بإشعال التوترات العرقية مجددا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. رئيسي عاد الى طهران، حصيلة جولة الرئيس الإيراني في أميركا اللاتينية.. الصراع في السودان وتداعياته على الوضع الإنساني