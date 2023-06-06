وصول جثمان الشهيد الطفل 'محمد التميمي' إلى رام الله + صورة

العالم- فلسطين

وأعلنت مصادر عائلية وصحية فلسطينية استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي ظهر أمس الإثنين في مستشفى تل هشومير "الإسرائيلي"، الذي نقل إليه بعد إصابته بجروح خطيرة الخميس الماضي.

وأصيب الطفل هيثم بجراح بالغة في رأسه، وأصيب والده في الكتف واليد، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على سيارة والده.

ووقعت الحادثة بينما كان والد الشهيد يهم بالخروج بمركبته رفقة الرضيع من المنزل -القريب من حاجز للاحتلال على مدخل قرية النبي صالح في رام الله- لزيارة أحد الأقرباء.

واستقبلت جماهير غفيرة من محافظة رام الله والبيرة جثمان الشهيد الطفل التميمي.

ومن المقرر أن يجري اليوم الثلاثاء تشييع الشهيد بموكب رسمي في قرية النبي صالح.