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أضرار في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف اوكراني

أضرار في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف اوكراني
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مدينة نوفوكاخوفكا، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكراني، دون أن يتعرض سد كاخوفكا نفسه للضرر.

العالم - الأزمة الأوكرانية

ومنذ فجر اليوم تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما نشر بعض المواقع لقطات مصورة للسد المنهار.

وقال ليونتيف في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي": "أصابت عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ".

وذكر المسؤول أن منسوب المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبر، ارتفع نتيجة التدمير الجزئي لمحطة كاخوفكا الكهرومائية، بمقدار 2.5 متر.

وقال ليونتيف إن الوضع لا يتطلب إجلاء سكان مدينة نوفايا كاخوفكا نفسها، لكنه قد يتطلب إجلاء القاطنين في بعض القرى والبلدات الواقعة باتجاه مصب دنيبر.

من جانبه، أكد رئيس حركة "نحن مع لروسيا" في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن تدمير صمامات محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

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