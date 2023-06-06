الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

كيف يعيش كيان الاحتلال تحديات ضعف جبهته الداخلية وعملية الجندي المصري؟

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد منسق شبكة قادرون د. محمد علي، ان العدو الاسرائيلي بدأ يستشعر انه عملياً يعيش ازمة عميقة، نتيجة تعدد ازمته الوجودية.

وقال محمد علي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان الاحتلال ونتيجة لذلك يسعى عبر اساليب متعددة ان يحول هذا التحدي الى فرصة، لكن كل محاولاته تصطدم بالفشل بسبب طبيعة المشروع الصهيوني.

واوضح ان وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت، يعلم تدهور الوضع الداخلي للكيان والانشقاقات الداخلية بين مؤسسي الكيان او ما يسمى العلمانيين الاشكيناس، وبين المستوطنين المتطرفين الذين يرفضون ارسال ابنائهم للخدمة بالجيش، الا انه يرى انه مجبر ان يضع 60 بالمائة من جنوده في مواجهة انتفاضة في الضفة الغربية لا تكاد تهدأ الا وتعود تشتعل. وبالتالي فان الجيش الاسرائيلي بدلاً من ان يكون جيشاً محترف قتالياً اصبح شرطياً في ملاحقة الاطفال الفلسطينيين في الشوارع.

ولفت الى ان الاحتلال كان قبل فترة يتحدث عن جيش يعمل عبر التطور المعلوماتية اما هذا الجندي الذي يقاتل في البر فلا قيمة له، بمعنى ان الاساس هي التكنولوجيا وعبر الشاشات، وكان يعتقد انه بالضرب الجوي سيسحق المقاومة.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو..

روابط ذات صلة

هكذا علق برلماني مصري على عملية الجندي المصري

ماذا قال الجندي المصري في  آخر تدوينة على فيسبوك+صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العملية المصرية على حدود الاحتلال كشفت حقيقة فاجئت الصهاينة

شاهد بالفيديو.. هكذا قصمت عملية الجندي المصري ظهر الاحتلال

شاهد بالفيديو.. كيف يعيش كيان الاحتلال تحديات ضعف جبهته الداخلية وعملية الجندي المصري؟

شاهد.. الإمام الخميني (قدس سره) بعيون عربية

أضرار في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف اوكراني

كيان الاحتلال يرمي أطنانا من النفايات في بلدة بليدا الجنوبية