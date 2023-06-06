كيف يعيش كيان الاحتلال تحديات ضعف جبهته الداخلية وعملية الجندي المصري؟

وقال محمد علي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان الاحتلال ونتيجة لذلك يسعى عبر اساليب متعددة ان يحول هذا التحدي الى فرصة، لكن كل محاولاته تصطدم بالفشل بسبب طبيعة المشروع الصهيوني.

واوضح ان وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت، يعلم تدهور الوضع الداخلي للكيان والانشقاقات الداخلية بين مؤسسي الكيان او ما يسمى العلمانيين الاشكيناس، وبين المستوطنين المتطرفين الذين يرفضون ارسال ابنائهم للخدمة بالجيش، الا انه يرى انه مجبر ان يضع 60 بالمائة من جنوده في مواجهة انتفاضة في الضفة الغربية لا تكاد تهدأ الا وتعود تشتعل. وبالتالي فان الجيش الاسرائيلي بدلاً من ان يكون جيشاً محترف قتالياً اصبح شرطياً في ملاحقة الاطفال الفلسطينيين في الشوارع.

ولفت الى ان الاحتلال كان قبل فترة يتحدث عن جيش يعمل عبر التطور المعلوماتية اما هذا الجندي الذي يقاتل في البر فلا قيمة له، بمعنى ان الاساس هي التكنولوجيا وعبر الشاشات، وكان يعتقد انه بالضرب الجوي سيسحق المقاومة.

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