سيناتور أمريكي يطالب إدارة بايدن برفع السرية عن تقرير مقتل شيرين أبو عاقلة

العالم - الأميركيتان

وقال الديمقراطي كريس فان هولين، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن تقريرا أعده منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، يقدم معلومات ذات صلة حول "سلوك وحدة الجيش الإسرائيلي المشاركة في تلك العملية (التي قتلت شيرين) وكذلك وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي الأخرى العاملة في الضفة الغربية".

وقال السناتور في بيان: "أعتقد اعتقادا راسخا أن نشرها العلني أمر حيوي لضمان الشفافية والمساءلة في مقتل المواطنة والصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالرصاص ولتجنب الوفيات غير المشروعة التي يمكن تجنبها في المستقبل- وهي أهداف يجب أن ندعمها جميعا".

وكان هولين يضغط على وزارة الخارجية منذ ما يقرب من عام لرؤية التقرير السري الذي جمعه منسق الأمن الأمريكي لـــ[إسرائيل] والسلطة الفلسطينية مايكل فنزل وفريقه في أعقاب مقتل شيرين أثناء عملها خلال عملية إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في يوليو 2022، إن تقييم المنسق الأمني خلص إلى أن "إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان على الأرجح مسؤولا عن مقتل شيرين أبو عاقلة"، لكنها لفتت إلى عدم وجود دليل يشير إلى أن إطلاق النار كان متعمدا.

ودعا فان هولين مرارا واشنطن لإجراء تحقيق مستقل في مقتل أبو عاقلة، كما دعا الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى مراجعة قواعد الاشتباك العسكرية في الضفة الغربية.