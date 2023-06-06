شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الانفجار الانتحاري في ولاية بدخشان بأفغانستان

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واضاف مراسلنا ان الانفجار وقع في الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم واسفر عن سقوط 3 قتلى و 6 جرحى.

وتابع الى انه حتى الان لم تتبنى اي جهة مسؤليتها عن هذا الانفجار ، مشيرا الى ان انفجارات مماثلة كان يتبنها تنظيم "داعش" الارهابي.

واوضح، ان انفجار اليوم اعاد للافغان ذاكرتهم بان مسلسل الانفجارات مازال مستمراً، مشيراً الى ان حكومة طالبان لم تتهم اي جهة، ولم يعرف بعد لماذا تم استهدف نائب والي ولاية بدخشان.منوهاً ان المسؤولين الافغان قالوا انه اي كان المسؤول عن الانفجار فان اسلوب المستخدم يشبه نفس التكتيك الذي كانت تستخدمه طالبان اثناء قتالها الحكومة السابقة المدعومة غربياً وامريكياً، عبر الاستفادة من الثغرات الامنية.

هذا وأفادت الأنباء بأن الانفجار وقع في الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم أمام بوابة مبنى ولاية بدخشان. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث رسمي محلي قوله إن الانفجار كان يستهدف والي بدخشان ما ادى الى مقتل نائبه.

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