الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الانفجار الانتحاري في ولاية بدخشان بأفغانستان

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان انفجار انتحاري وقع في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان واستهدف الانفجار نائب حاكم الولاية نصار أحمد أحمدي .

العالم - خاص العالم

واضاف مراسلنا ان الانفجار وقع في الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم واسفر عن سقوط 3 قتلى و 6 جرحى.

وتابع الى انه حتى الان لم تتبنى اي جهة مسؤليتها عن هذا الانفجار ، مشيرا الى ان انفجارات مماثلة كان يتبنها تنظيم "داعش" الارهابي.

واوضح، ان انفجار اليوم اعاد للافغان ذاكرتهم بان مسلسل الانفجارات مازال مستمراً، مشيراً الى ان حكومة طالبان لم تتهم اي جهة، ولم يعرف بعد لماذا تم استهدف نائب والي ولاية بدخشان.منوهاً ان المسؤولين الافغان قالوا انه اي كان المسؤول عن الانفجار فان اسلوب المستخدم يشبه نفس التكتيك الذي كانت تستخدمه طالبان اثناء قتالها الحكومة السابقة المدعومة غربياً وامريكياً، عبر الاستفادة من الثغرات الامنية.

هذا وأفادت الأنباء بأن الانفجار وقع في الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم أمام بوابة مبنى ولاية بدخشان. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث رسمي محلي قوله إن الانفجار كان يستهدف والي بدخشان ما ادى الى مقتل نائبه.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العميد رضائي: حكام افغانستان ارتكبوا عدة أخطاء على الحدود 

قتلى ودمار اثر فيضانات مفاجئة وسط أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اقتحام منازل الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس والأسير ظافر جبارين

إغراق جزء كبير من البنى التحتية لمحطة كاخوفكا بعد تدميره جراء القصف الأوكراني + فيديو

بالفيديو..مباحثات دارت بين "بن سلمان ومادورو" في جدة..ما فحواها؟

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

تونس توسع الاستثمارات الخليجية في بلادها

الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية