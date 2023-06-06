إغراق جزء كبير من البنى التحتية لمحطة كاخوفكا بعد تدميره جراء القصف الأوكراني + فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

وتابع ليونتيف في تصريحاته على الهواء لقناة "روسيا 24"، بأن المياه تستمر في الارتفاع، ووصلت إلى 10 أمتار، وسوف تستمر على هذا النحو لمدة 72 ساعة، إلا أنه شدد على أنه حتى اللحظة لا توجد حاجة لإخلاء السكان بعد.

وكان ليونتيف قد صرح في وقت سابق بأن محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بنيت على نحو يصمد أمام الضربات النووية. ونظرا لبناء السد من خرسانة مائية منيعة، فقد صمد أمام الضربة، إلا أن جميع الهياكل السطحية والصمامات دمرت، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي من الساعة الثانية صباح اليوم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صباح اليوم بيانات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما تم نشر بعض لقطات مصورة لانهيار المحطة.

وصرح ليونتيف في وقت سابق أن عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، أصابت الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هجمها، أما السد نفسه، فلم يتم تدميره.

وأدى التدمير الجزئي لمحطة كاخوفسكايا إلى تصريف غير منظم للمياه وارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر في بعض المناطق من 2 إلى 4 أمتار، دون أن يكون هناك تهديد للتجمعات السكانية الكبرى.

ومنطقة الفيضان تقع فيها 14 قرية وبلدة يسكنها 22 ألف نسمة، وتم إرسال ثلاث مجموعات عملياتية من رجال الطوارئ إلى بعض المناطق المهددة، فيما أكدت السلطات أن الوضع تحت السيطرة.

وذكر رئيس إدارة مدينة نوفايا ماخوفكا فلاديمير ليونتيف أن تصليح المحطة الكهرومائية مستحيل الآن، وسيتعين إعادة بنائها بعد الانتصار.

* القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفسكايا

وجددت القوات الأوكرانية القصف بالمدفعية لمنطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي".

وذكرت الوكالة أيضا نقلا عن شهود عيان أن عددا من القذائف سقطت في مدينة نوفايا كاخوفكا المجاورة.

وحسب تقارير، فقد استخدمت القوات الأوكرانية في غاراتها على المحطة راجمات الصواريخ "أولخا".

* منسوب المياه في مدينة نوفايا كاخوفكا يصل إلى 5 أمتار

كما صرح رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف بأن منسوب ارتفاع المياه في المدينة وصل إلى خمسة أمتار، وغمرت المياه المناطق الساحلية في قريتي دنيبريان وكورسونكا المجاورتين.

وتابع ليونتيف بأن محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بنيت على نحو يصمد أمام الضربات النووية. ونظرا لبناء السد من خرسانة مائية منيعة، فقد صمد أمام الضربة، إلا أن جميع الهياكل السطحية والصمامات دمرت، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي من الساعة الثانية صباح اليوم.

وقال: في الوقت الحالي، لدينا حوالي 5 أمتار من ارتفاع المياه، وقد غمرت المياه جميع القرى في المنطقة الساحلية من نوفايا كاخوفكا (دنيبريان وكورسونكا وغيرهما)".

* الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر بيانا بشأن حادث محطة كاخوفسكايا

هذا وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية اليوم الثلاثاء، لا تشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب عبر "تويتر" إنها "على علم بالتقارير عن الأضرار التي لحقت بسد كاخوفكا"، وإن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة الذرية "يراقبون الوضع عن كثب"، مؤكدة أنه "لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة".