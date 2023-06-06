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مصر.. هكذا اعاد محمد صلاح سليمان خاطر للحياة

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

قبل يومين، طغى على المشهد خبر إطلاق نار عند الحدود المصرية مع الكيان الإسرائيلي. شاب مصري أطلق النار على جنود في جيش الإحتلال وقتل منهم ثلاثة.

العالم - خاص العالم

هذا الحادث إضافة إلى أهميته، أعاد إلى أذهان المصريين والعرب إسما سطّر التاريخَ بأحرف من بطولة وشجاعة. إسم سليمان خاطر الذي نفذ عملية مشابهة قبل سبعة وثلاثين عاما.

وفي ظل التناقضات حول هوية الشاب المصري الذي قام بهذا العمل، عاد إسم سليمان خاطر بقوة في تعليقات الناشطين في مواقع التواصل

"غادة" نشرت صورة للبطل سليمان خاطر وصورة قيل إنها لمنفذ الهجوم الأخير وعلقت : "ومهما حاولوا أن ينكسوا رايتك يابلدي أتاها بطل من أقصی الريف من أقصی الصعيد يقول نموت يا بلدي ولا علمك يُدنس ويطاطي.. يحيي سيرة من سبقوه ومهما حاولوا طمس القضية تأتي ردود فعل الشعب العربي إنها حية في القلوب مهما تآمر العملاء".

"مصطفى الهرش" بدوره علق: "رحم الله الشهيد سليمان خاطر الثاني مقبل غير مدبر. ورحم الله الشهيد سليمان خاطر الاول مغدورا".

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