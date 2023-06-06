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إنهيار سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا النووية

إنهيار سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا النووية
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الطاقة النووية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء،بأن انفجار سد نوفا كاخوفكا وتخفيض مخزونات المياه في السد يشكل خطرا على محطة زابوريجيا النووية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت في وقت سابق أنها تراقب الوضع في سد نوفا كاخوفكا، وسط تأكيدات بأنه لا خطر على محطة زابوريجيا، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.

فيما قالت وكالة الطاقة الأوكرانية، إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا لكن الوضع تحت السيطرة.

وحذّر مستشار الرئاسة الأوكرانية من أن خطر وقوع "كارثة نووية" في محطة زابوريجيا للطاقة "يتزايد بسرعة".

وقال ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحافيين "العالم على وشك أن يشهد مجددا كارثة نووية، لأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية خسرت مصدر تبريدها. وهذا الخطر يتزايد الآن بسرعة".

وفي السياق، أعلن حاكم منطقة خيرسون في أوكرانيا أولكسندر بروكودين، عن بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا جنوبي البلاد.

وقال:" خلال 5 ساعات، سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج".

ونقلت وكالة "تاس" عن أجهزة الطوارئ قولها إن "حوالي 80 تجمعًا سكنيًا ربما يتأثر بدمار سد كاخوفكا".

واشارت الوكالة ان القوات الأوكرانية نفذت في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه. واليوم جددت القوات الأوكرانية القصف بالمدفعية لمنطقة المحطة الكهرومائية.

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