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السفير الإيراني في بغداد يلتقي السيد عمار الحكيم

السفير الإيراني في بغداد يلتقي السيد عمار الحكيم
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية و رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيدعمار الحكيم، التطورات السياسية في العراق والمنطقة.

العالم - إيران

وذكر بيان لمكتب الحكيم أن رئيس تيار الحكمة الوطني التقى اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق وتبادل معه وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الحكيم بخطوة استعادة دور البعثات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، داعيا إلى إدامة التعاون لحسم جميع الملفات العالقة.

وأكد أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع، مبينا أن وجود الدول في هذه المنطقة قدر حتمي وعلى الجميع الالتقاء عند المصالح والمشتركات لتمكين الشعوب من استثمار خيرات بلدانها والتنعم بها.

وشددالحكيم على أهمية تنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أن مواجهة التحديات تحتاج منظومة إقليمية تتضافر فيها جهود الجميع لتحقيق المصلحة العامة.

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