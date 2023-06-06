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مصادر فلسطينية: 6 إصابات إحداها بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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