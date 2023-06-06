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الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون

الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله اليوم الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون أن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق، والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات.

العالم- سورية

وقال الرئيس الأسد: إنه كان للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان لما فيه خير البلدين.

وأشار الرئيس الاسد إلى أن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموماً، وعبر عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية.

واعتبر أنه لا يمكن لسورية ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما، منوهاً إلى أن التقارب العربي – العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سورية ولبنان.

من جانبه قال العماد عون: إن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء، واعتبر أن سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته، مؤكداً أن نهوض سورية وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين.

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الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون