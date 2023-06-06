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إعادة إفتتاح السفارة الإيرانية في الرياض رسميا + فيديو

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تم اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 افتتاح السفارة الإيرانية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

العالم - إيران

وحضر المراسم شخصيات سياسية من الجانبين، كما حضرتها شخصيات من البعثات الأجنبية المستقرة في الرياض.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، أعلن يوم أمس إعادة فتح أبواب السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي، رسميا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 حزيران الجاري.

واوضح "كنعاني" ان استئناف النشاطات رسميا في السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين لدى السعودية يوم غد وبعد غد، يأتي في اطار التوافقات الثنائية بين جمهورية ايران الاسلامية والمملكة السعودية، بشأن عودة العلاقات بين البلدين.

واضاف ان كلا من السفارة الايرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، بدأتا النشاطات بالفعل، قبل توجه الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة في السعودية ومن اجل تسهيل اجراءات السفر لهم، على ان يتم غدا وبعد غد اعادة فتح ابواب كليهما رسميا بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين.

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إعادة إفتتاح السفارة الإيرانية في الرياض رسميا + فيديو

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