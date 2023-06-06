أميرعبداللهيان يؤكد على توسيع العلاقات الشاملة بين إيران والإمارات

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيراني الجديد في أبوظبي رضا عامري، مع الوزير أميرعبداللهيان، الذي جرى اليوم الثلاثاء وعلى أعتاب مغادرته إلى هذا البلد.

وفيما نوه بمبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، أكد وزير الخارجية الإيراينة ضرورة التركيز بشكل خاص على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات؛ متطلعا لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد، النجاح في القيام بمهامه.

يذكر أن سفير إيران الجديد في أبوظبي رضا عامري، شغل في وقت سابق مديرا لشؤون الرعايا الإيرانيين في خارج البلاد، ومدير الشؤون الشرق أوسطية بوزارة الخارجية، كما كان سفيرا في السودان وإريتيريا والجزائر.