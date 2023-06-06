الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان يؤكد على توسيع العلاقات الشاملة بين إيران والإمارات

أميرعبداللهيان يؤكد على توسيع العلاقات الشاملة بين إيران والإمارات
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، على أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ منوها إلى ضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى وفي جميع المجالات.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيراني الجديد في أبوظبي رضا عامري، مع الوزير أميرعبداللهيان، الذي جرى اليوم الثلاثاء وعلى أعتاب مغادرته إلى هذا البلد.

وفيما نوه بمبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، أكد وزير الخارجية الإيراينة ضرورة التركيز بشكل خاص على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات؛ متطلعا لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد، النجاح في القيام بمهامه.

يذكر أن سفير إيران الجديد في أبوظبي رضا عامري، شغل في وقت سابق مديرا لشؤون الرعايا الإيرانيين في خارج البلاد، ومدير الشؤون الشرق أوسطية بوزارة الخارجية، كما كان سفيرا في السودان وإريتيريا والجزائر.

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية إيران والإمارات يتصلان هاتفياً ويؤكدان على تطوير العلاقات

عبداللهيان: العلاقات الإيرانية الإماراتية ستتطور في القطاعين العام والخاص

الإمارات تنسحب من قوة بحرية تقودها امريكا في الخليج الفارسي

ايران والامارات تؤكدان على تطوير العلاقات في مجال النقل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو.. تظاهرات في تونس رفضا لزيارة رئيسة الحكومة الإيطالية

حظر أميركي على أشخاص وكيانات إيرانية وصينية بسبب برامج طهران الصاروخية

الاحتلال يجبر 5 عائلات مقدسية على هدم منازلها في واد قدّوم

أميرعبداللهيان يؤكد على توسيع العلاقات الشاملة بين إيران والإمارات

بالفيديو... تشييع الشهيد الطفل محمد التميمي في الضفة الغربية

بينهم أطفال ونساء..غرق '28 مهاجرا سوريا' قبالة سواحل الجزائر