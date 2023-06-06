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الاحتلال يجبر 5 عائلات مقدسية على هدم منازلها في واد قدّوم

الاحتلال يجبر 5 عائلات مقدسية على هدم منازلها في واد قدّوم
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 عائلات مقدسية، على هدم بنايتين مكونتين من 5 وحدات سكنية في حي واد قدّوم في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ العائلات وهي برقان، والطويل، ونصار، شرعت بهدم البنايتين بعد أن تلقت إخطاراً من الاحتلال بالهدم، علاوة على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك قدرها 200 ألف شيكل، ما اضطرها إلى هدمها ذاتياً.

وقامت العائلات أمس بإفراغ البيوت من محتوياتها تمهيداً لعملية الهدم، على الرغم من محاولاتها المستمرة ومناشدتها بعدم الهدم وتشريدها.

وأكّد عاصم برقان مالك أحد البيوت في المبنى، أنّ العمارتين تحتويان على ما يقارب 30 فرداً، وأن إحداهما مكونة من شقتين وأخرى من 3 شقق.

كما قال إنّ "العائلات الخمس الآن باتت في العراء أمام منازلها المهدمة، وإننا سعينا منذ 28 عاماً للحصول على ترخيص، وحصلنا على ترخيص للطابق الأول في إحدى البنايتين"، مضيفاً أنّ "قوات الاحتلال تنتظر هدم هذه المنازل من أجل فرض سيطرتها على قطعة الأرض التي نملكها".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الأراضي الفلسطينية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة طبلاس بالبلدة، واعتدت على الأراضي الزراعية، واقتلعت 50 شجرة زيتون، وهدمت جداراً استنادياً يحيط بـ 4 دونمات، كما جرفت عدة طرق زراعية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد انتهاج سياسة هدم البيوت، سواء عبر آلياتها أو عن طريق إجبار أصحابها على هدمها بأنفسهم، في محاولة لتركيع الفلسطينيين والضغط عليهم.

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