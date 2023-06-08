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آخر تفاصيل حادث الطعن الجماعي في فرنسا

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في فرنسا، أنه لم تكشف أي جهة حتى الآن عن دوافع الجريمة المرتكبة وتم الكشف على أن المعتدي هو مواطن سوري يتمتع باللجوء القانوني والإقامة في فرنسا ويبلغ من العمر 32 عاما واسمه عبد المسيح.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه لم تكشف السلطات الأمنية عن وجود سوابق عدلية له أو ميول للعنف، ولم يتم الافصاح عن دوافع الجرم المرتكب، منوها الى أن المجرم كان قد تقدم بطلب اللجوء منذ شهر نوفمبر الماضي وتمت الموافقة على طلبه، والتحقيقات لاتزال جارية وعلى الأرجح أنه تم ارتكب الجرم بدوافع نفسية.

وكان قد أصيب سبعة أشخاص، بينهم ستة أطفال بجروح في حادث طعن جماعي في فرنسا.

وبحسب السلطات فقد وقع الحادث بمدينة آنسي في منطقة جبال الألب، وذلك عندما هاجم رجل بسكين مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم نحو ثلاث سنوات كانوا يلعبون في حديقة.

وأشارت السلطات الى اعتقال المهاجم، وقالت إن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.

وفيما بدأت السلطات تحقيقا في القضية، لم يتم الكشف عن أسباب الاعتداء حتى الآن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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