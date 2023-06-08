آخر تفاصيل التفجير الإرهابي داخل مسجد في أفغانستان

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وأشار مراسلنا الى أن الانفجار اليوم كان اثناء اثناء اقامة الفاتحة في مسجد في مدينة فيض آباد عاصمة ولايه بدخشان، ما ادى الى مقتل 16 شخصا وجرح 50 اخرين، منوها ان مصادر آخرى تقول بوجود حصيلة قتلى اقل او اكثر، لكن المصدر الرسمي في وزاره الداخلية الافغانية في حكومة طالبان يقول بمقتل 11 شخص واصابة 30 آخرين.

ولفت مراسلنا الى أن الانفجار اليوم قد ادى الى مقتل احد قادة حركة طالبان في ولايه بدخشان، وهو ابرز الوجوه الوطنية حيث ان الانفجار يوم الثلاثاء تبنته تنظيم داعش ولم يتبنى اليوم الانفجار اي جهة حتى الآن ومن المتوقع ان تتبناه داعش كما يقول محللون في افغانستان.

وأشارت مصادر إلى أن الإنفجار أدى إلى مقتل عدد من المسؤولين الأمنيين والقادة المحليين في حركة 'طالبان'.

ووقع خلال جنازة نائب حاكم إقليم بدخشان المولوي نثار أحمد أحمدي، الذي كان قد قتل في عملية انتحارية لتنظيم 'داعش' قبل يومين.

من ناحية أخرى، أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة، أمس الأول الثلاثاء، مما أودى بحياة نائب المحافظ مولوي ناصر أحمد أحمدي، من حركة طالبان، وسائقه، بالإضافة لإصابة ستة أشخاص.



وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تنديده بالتفجير الإرهابي وقال إن هذه الإعتداءات الإرهابية لا تنتمي إلى التعاليم الإسلامية بأي شكل من الأشكال.

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