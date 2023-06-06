فيديو.. تظاهرات في تونس رفضا لزيارة رئيسة الحكومة الإيطالية

العالم - تونس

نظّم الوقفة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، أمام المسرح البلدي، تحت شعار “ميلوني غير مرحّب بك في تونس”.

وخلال الاحتجاج، رفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات تندد بالسياسات الإيطالية تجاه المهاجرين معتبرا اياها عنصرية،وكانت الشعارات تحت عنوان: "الحقيقة لأمهات المفقودين”، و"الكرامة للمهاجرين"، و"من أجل كشف مصير المفقودين"، في إشارة إلى قضية المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون التوجه نحو إيطاليا عبر الشواطئ التونسية.

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وقال الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر: “رئيسة الحكومة الإيطالية غير مرحّب بها اليوم في تونس، هي تواصل نفس مسار الابتزاز من أجل أن تكون تونس حارسًا للحدود الأوروبية من خلال تكثيف المراقبة على السواحل التونسية”.

وفي كلمته خلال الوقفة، اتهم المتحدث ميلوني بأنها "لا تنظر إلى تونس إلا كنقطة حدودية، لا كدولة كاملة السيادة يجب أن يكون هناك تعاون عادل بينها وبين الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.

واعتبر بن عمر أنه "ينبغي أن يخرج الجانب التونسي من الشعارات العامة ويقدم رؤية واضحة حول مسألة الهجرة غير النظامية، تتضمن مقاربة سيادية حقيقية تحفظ حقوق وكرامة المهاجرين".

ورأى أن "البلاد بحاجة اليوم إلى رجّة حقيقية في مسار علاقتها بالاتحاد الأوروبي تعيدها إلى ثوابتها القائمة على احترام حقوق وكرامة دول الجنوب"، بحسب وصفه.

من جانبه، طالب رئيس جمعية "الأرض للجميع"(مستقلة) عماد السلطاني، "بمعرفة مصير المفقودين في البحر الأبيض المتوسط"، وقال: "نرفض اتفاقيات العار والسياسات التي أصبح من خلالها المتوسط مقبرة لشبابنا".

ولفت إلى أن "من أبرز هذه السياسات الترحيل القسري للمهاجرين وجعل تونس الحارس الأمين لحدود إيطاليا"، بحسب قوله.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية أو الإيطالية على هذه الوقفة الاحتجاجية.