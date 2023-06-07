صاروخ فتاح الفرط صوتي ومضاعفة قدرات ايران الردعية

العالم - مع الحدث

هل تقف صناعتها الصاروخية عند حدود معينة ام هي مستمرة لأعلی مستوی من التطوير؟

ما أهمية تعزيز قوة ايران الردعية ضد كل من يهددها تصريحاً او تلميحاً بالخيار العسكري؟

كيف يُقرأ رد فعل الكيان بعد ازاحة الستار عن صاروخ فتاح الذي لايمكن تدميره بأي صاروخ؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المتخص بالشأن الاسرائيلي علي حيدر، والدبلوماسي الايراني السابق د. هادي افقهي، والخبير بالشأن الاسرائيلي عادل شديد.