رواد مواقع التواصل الاجتماعي: صاروخ "فتاح" انتصار اسلامي بحت

العالم - إيران

ويتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدًا وقدرة ممتازة على المناورة بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار.

ويمتلك صاروخ "فتاح" قدرات تكتيكية ، نظرًا لوجود فوهة وقود صلب في المرحلة الثانية ، ولديه القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جدًا وأيضًا إجراء مناورات مختلفة داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض من أجل التغلب على جميع أنواع أنظمة الدفاع الجوي للعدو. ويبلغ مدى صاروخ الفتاح 1400 كلم وسرعته قبل إصابة الهدف 13 الى 15 ماخ.

وعلقت رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذا الإنجاز الكبير.

وكتبت حساب الناشط اسماعيل حيدر على تويتر : نحن كمسلمين نفتخر بما وصلت اليه الجمهورية الإسلامية في إيران من الناحية العسكرية.

کما کتب ناشط أخر اسمه عبد الخالق العذياوي على تويتر: هذا الإنتصار التكنولوجي هو انتصار اسلامي بحت.

وبحسب الخبراء يمكن وصف هذا الإنجاز العسكري، الذي يحتاج إلى تقنية لا تملكها إلا ثلاث دول في العالم فقط، على أنه إنجاز يُحسب لإيران ولعلمائها الشباب، فالصاروخ تم تصنيعه محليا، دون الحاجة إلى الخارج، وهو ما يؤكد على أن إيران نجحت ومنذ فترة طويلة في توطين الصناعة الدفاعية المتطورة.