الصاروخ الايراني فتاح يغير خيارات 'اسرائيل'علی الطاولة

العالم – ما رأيکم

وكشف الدبلوماسي الايراني السابق د. هادي افقهي عن أسرار تتعلق بمدی الصاروخ الفرط صوتي الايراني الجديد وخفايا تسميته.

وأشار د. افقهي في حديث لقناة العالم الاخبارية الی تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قبل ازاحة الستار عن الصاروخ الفرط صوتي فتاح، حيث قال اننا سنزيح الستار عن صاروخ يغير المعادلات الردعية ويحصن ايران من كثير من الاعتداءات والتهديدات.

وأكد افقهي ان مدی الصاروخ والذي يصل الی 1400 كيلومتر، عبارة عن رسالة للعدو الصهيوني وهو كما أشار مساعد العمليات العسكرية في الحرس الثوري، مستلهم من ارشادات قائد الثورة آية الله خامنئي.

وكشف افقهي عن سبب تسمية الصاروخ بـفتاح قائلا:"مهمة هذا الصاروخ هي فتح المجال لصواريخ اخری هجومية، فهذا الصاروخ يخترق مجالات الدفاع الجوي مثل مقلاع داود أو باتريوت وغيرها ثم يقصف هذه المنصات المضادة للصواريخ لتليه الصواريخ الاساسية فتقصف أهدافها.

وأكد افقهي ان هذا الصاروخ صنع بتقنية محلية ايرانية مئة بالمئة كما قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي عند مراسم ازاحة الستار عن الصاروخ.

هذا ويتميز صاروخ فتاح بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وهو قادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.

ويصل مدى هذا الصاروخ إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 ماخ، وهو قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء.

وأکد المختص بالشؤون الاسرائيلية علي حيدر ان ازاحة الستار عن الصاروخ الفرط صوتی الايراني فتاح، کان بمثابة ضربة قاضية في حرب المهندسين بين ايران و"اسرائيل".

وقال علي حيدر لقناة العالم، رئيس الارکان الاسرائيلي هرتسي هليوي عندما کان رئيساً للاستخبارات الاسرائيلية سابقاً سئل:"متی يمکن ان تنشب الحرب بين "اسرائيل" وايران"، فأجاب اننا الان منخرطون في هذه الحرب، فهناک حرب بين مهندسيهم ومهندسينا.

وأکد ان ايران و"اسرائيل" امام مسار تصاعدي والجديد في هذا المجال وخطورته ان ما اعتمد عليه "اسرائيل" لحماية جبهتها الداخلية وعمقها الاستراتيجي فيما يتعلق بالمنظومات الاعتراضية، اتی الابتکار الايراني ليشکل ضربة قاضية لهذه المنظومة ولهذه المظلة.

وتوقع علي حيدر ان يحضر هذا التطور علی طاولة القرار الاميرکي والاسرائيلي لدی دراسة أي خيارات.

وأوضح حيدر:"أي قدرة صاروخية عادة تتمايز عن بعضها في المدی، والقدرة التدميرية، وکمية الصواريخ، والدقة، وفي قدرتها علی تجاوز المنظومة الاعتراضية".

وأضاف المختص بالشؤون الاسرائيلية:"مدی الصاروخ الايراني يصل الی 1400 کيلومتر ما يعني انه يصل الی "اسرائيل"، قدرته التدميرية هي بالمئات، دقته واضحة، کميته تحت اختيار أصحاب القرار الايراني بما انه محلي الصنع، تبقی الميزة الاضافية علی الکثير من الصواريخ الايرانية السابقة هي تجاوز المنظومات الاعتراضية".

أكد الخبير بالشؤون الاسرائيلية عادل شديد ان الاحتلال الاسرائيلي اعتبر الصاروخ الفرط صوتي الايراني فتاح، بأنه "كاسر التوازن".

وقال عادل شديد لقناة العالم الاخبارية ان "اسرائيل" حساسة جداً لأي تطور علمي وتكنولوجي في المنطقة، لكن ما حدث في ازاحة الستار عن الصاروخ الايراني فتاح، فقد اعتبر تطور نوعي جداً وتم توصيفه بالنقاش العبري الامني والعسكري بأنه "شوفير شوفيون" أي انه كاسر التوازن".

وأوضح شديد ان الغرب و"اسرائيل" لطالما حاولوا تكريس وعي المنطقة بأن "اسرائيل" هي الوحيدة التي تمتلك العلم والتقدم والكنولوجيا بعكس البحر الكبير من التخلف والجهل المحيط بها. لكن هذا الانجاز، أبطل هذا التفكير.

وبيّن الخبير بالشؤون الاسرائيلية انها المرة الاولی التي لم يقم الاحتلال بالتشكيك بفعالية الصاروخ الايراني أو التشكيك بمحلية صنعه أو مداه.

وأكد ان الاعلام العبري اعترف بأن ايران توصلت الی هذه التكنولوجيا المتقدمة جداً والتي تعجز دول كثيرة من الوصول اليها.

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