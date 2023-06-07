أميرعبداللهيان يستقبل وزير خارجية بروناي

العالم-ايران

وقد وصل وزير خارجية سلطنة بروناي الى طهران تلبية لدعوة من نظيره الايراني حيث استقبله الوزير امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية الايرانية ، وتناول اللقاء بين الوزيرين القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها العلاقات الثنائية والاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضرت اللقاء السفيرة الايرانية في سلطنة بروناي "حميرا ريغي " (تنحدر من محافظة سيستان وبلوشستان وهي من أهل السنة).

وقد اجتمع وزيرا الخارجية الايراني والبرونايي مع بعض قبل شهور على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيوريورك، حيث رحب وزير خارجية بروناي في ذلك اللقاء بتعزيز التعاون بين بلاده وايران على كافة الاصعدة واعرب عن أمله في زيادة اللقاءات وتبادل الوفود مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في المحافل الدولية.