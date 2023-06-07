الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان يستقبل وزير خارجية بروناي

أميرعبداللهيان يستقبل وزير خارجية بروناي
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اليوم الاربعاء في طهران نظيره في سلطنة بروناي دارالسلام "داتو اريفان بهين يوسف" واجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية.

العالم-ايران

وقد وصل وزير خارجية سلطنة بروناي الى طهران تلبية لدعوة من نظيره الايراني حيث استقبله الوزير امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية الايرانية ، وتناول اللقاء بين الوزيرين القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها العلاقات الثنائية والاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضرت اللقاء السفيرة الايرانية في سلطنة بروناي "حميرا ريغي " (تنحدر من محافظة سيستان وبلوشستان وهي من أهل السنة).

وقد اجتمع وزيرا الخارجية الايراني والبرونايي مع بعض قبل شهور على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيوريورك، حيث رحب وزير خارجية بروناي في ذلك اللقاء بتعزيز التعاون بين بلاده وايران على كافة الاصعدة واعرب عن أمله في زيادة اللقاءات وتبادل الوفود مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في المحافل الدولية.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان: نهضة الإمام الخميني (رض) تتجه نحو النظام العالمي الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان يستقبل وزير خارجية بروناي

ايران تفتتح الصباح بـ"فتاح"

رئيس الوزراء العراقي والسفير العماني يبحثان تنمية العلاقات

الصاروخ الايراني فتاح يغير خيارات 'اسرائيل'علی الطاولة

مسؤول: سنكمل مشاريع البنى التحتية لمراسم الاربعين قبل حلول صفر

البحرية الايرانية: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر في العام الجاري