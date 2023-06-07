الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران.. إعادة فتح الاماكن الدبلوماسية في جدة اليوم الأربعاء

إيران.. إعادة فتح الاماكن الدبلوماسية في جدة اليوم الأربعاء
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

سيعاد اليوم الاربعاء افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة وكذلك مكتب ممثليتها الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي بجدة بحضور مسؤولين ايرانيين و سعوديين بعد افتتاح السفارة في الرياض يوم امس، استكمالا للمساعي الرامية لعودة العلاقات السعودية الإيرانية الى حالتها الطبيعية اثر الاتفاق بين الجانبين بوساطة صينية قبل اشهر.

العالم-ايران

وبعد سبع سنوات وثلاثة أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم يوم امس الثلاثاء اعادة افتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، بحضور علي رضا بيكدلي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والايرانيين في الخارج وحسن زرنكار القائم باعمال السفارة الايرانية والسفير علي اليوسف وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي المقيمين بالسعودية وممثلو مكاتب المنظمات الإقليمية والدولية التي تتخذ من الرياض مقراً لها.

وقال علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح السفارة الايرانية في الرياض: ان اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة.

وأوضح بيكدلي أنه مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته وقال: نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الإسلامية يرحب برغبة القاهرة باستئناف العلاقات مع طهران  

العلاقات الايرانية-السعودية-العربية والآفاق المستقبلية

ايران تعيد فتح سفارتها في السعودية وتشكل تحالف بحري إقليمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس منظمة حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.. عملية التشاور بشأن حصة ايران من مياه نهر هيرمند تسير في اتجاهات مختلفة

ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

خارجية السودان تتهم الدعم السريع باقتحام سفارتي الصين وفلسطين ومنزل سفير عمان

إيران.. إعادة فتح الاماكن الدبلوماسية في جدة اليوم الأربعاء

حزب الله يقيم معرضا فنيا في بيروت لمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس)

برلمان تونس يترقب طرح قيس سعيّد قانونا ينظم المحكمة الدستورية