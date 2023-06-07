حزب الله يقيم معرضا فنيا في بيروت لمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس)

العالم - لبنان

وافتتح المعرض برعاية وحضور مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله، وبمُشاركة حشد من عوائل الشهداء والأهالي والفاعليات.

ويتضمّن المعرض مجموعة من الصوَر حول حياة الإمام الخميني، ومجموعة من آثار شهداء القطاع وآثار الجرحى، وجناح خاص بالكتب واللوازم الإسلامية بالإضافة إلى جناح خاص بفنون الرسم واللوحات الزيتية.

ويشمل المعرض فقرات ثقافية من محاضرات وعرض فيلم عن حياة الإمام الراحل.

ويمتدّ المعرض حتى يوم الجمعة ويستقبل الزوار يوميًا ما بين الساعة 6 و8 مساءً للرجال، و10 و12 صباحًا للنساء.