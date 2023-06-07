الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أبرز عناوين الصحف الايرانية ليوم الأربعاء07 يونيو 2023

الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

العالم - الصحافة الإيرانية

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الصاروخ الايراني فتاح يغير خيارات 'اسرائيل'علی الطاولة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس منظمة حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.. عملية التشاور بشأن حصة ايران من مياه نهر هيرمند تسير في اتجاهات مختلفة

ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

خارجية السودان تتهم الدعم السريع باقتحام سفارتي الصين وفلسطين ومنزل سفير عمان

إيران.. إعادة فتح الاماكن الدبلوماسية في جدة اليوم الأربعاء

حزب الله يقيم معرضا فنيا في بيروت لمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس)

برلمان تونس يترقب طرح قيس سعيّد قانونا ينظم المحكمة الدستورية