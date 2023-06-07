هل تستطيع توافقات 'بوزنيقة' حل الأزمة الليبية؟ والمشهد السياسي بالكويت بعد الانتخابات

فيما أوضح هؤلاء أنّهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريبا، للتوقيع رسميًا على هذا الإتفاق.



وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... اصدار امير الكويت امراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة وتشكيل برلمان جديد.

هذا واظهرت نتائج الانتخابات حصول شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة على غالبية مقاعد مجلس الأمة، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في المجلس الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.

ووفقا للنتائج فإن البرلمان الجديد يشبه ذلك الذي تم حله، حيث كانت المعارضة تسيطر عليه، واحتفظ ثمانية وثلاثون من أعضائه السابقين بمقاعدهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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