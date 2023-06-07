لجنة 6+6 الليبية تعلن الاتفاق على قوانين الانتخابات

العالم – خاص بالعالم

أسبوعان من الاجتماعات المغلقة بمنتجع بوزنيقة في المملكة المغربية أسفرت في النهاية عن توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؛ أعلن عنه ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس.

الممثلون اعلنوا عن لجنة 6+6 الليبية المعنية بإعداد قوانين الانتخابات؛ أنّهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، فيما أوضحوا أنّهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريبًا، للتوقيع رسميًا على هذا الإتفاق.

الى ذلك، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، الإتفاق محطة مهمة لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الإنتخابات. وأضاف بوريطة ان ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقاً كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات.

وتم التوصل إلى حلول توافقية حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.