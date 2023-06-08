مطالب باعادة الإعمار وإنهيار للعملة اليمنية في عدن

ودعا المسؤولون في الحديدة المجتمع الدولي الى العمل على اعادة عمل المطار واعادة اعماره حيث تم تدميره بالكامل بسبب تلقيه مئات الضربات الجوية خلال ثماني سنوات من العدوان.

وأكد محافظ المدينة ضرورة اضطلاع فريق دعم اتفاق الحديدة بدور فعال لدعم تأهيل المطار وصيانة الأضرار التي تعرض لها.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أهمية مضاعفة الجهود في صيانة وتأهيل شبكة الطرق والجسور والحفاظ عليها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين.

الى ذلك سجل الريال اليمني في المناطق المحتلة تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية، ويشهد الريال منذ فترة طويلة انهيارا متواصلا في المحافظات المحتلة دون وضع أي حلول جذرية.

وحمل العديد من اليمنيين في عدن دول التحالف تدهور سعر الريال وكذلك تفاقم الاوضاع الانسانية والاقتصادية. هذا كما شهدت مدينة عدن حالة من السخط والغليان الشعبي، جراء فرض حكومة العدوان جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية.

فما هي فرص إعادة الاعمار؟

وهل يرغب المجتمع الدولي في احلال السلام واعادة الاعمار؟

وكيف يمكن بدء الاعمار في ظل استمرار الحصار؟

هذه الاسئلة وغيرها سيطرحها برنامج "المشهد اليمني" على ضيوف في هذه الحلقة.. وكيل وزارة المالية اليمنية احمد حجر والاعلامي اليمني محمد الزبيدي ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البدائية ماهي اخر التطورات بشان سفينة خزان صافر؟ هل بدات الامم المتحدة تفريغها؟

ماذا يعني وصول طائرة صغيرة للاممي المتحدة الى مطار الحديدة؟ هل هذا يعني ان هناك تحول ما بشان الحصار المفروض على الحديدة؟



لماذا اعادت هذه الطائرة موضوع مطار الحديدة وما تعرض له من دمار الى الواجهة؟

ما اهمية مطار الحديدة وكيف يمكن اعادة اعماره؟ وما هي مسؤولية التحالف السعودي تجاه ذلك؟

ماذا عن اعادة الاعمار بشكل عام خاصة في الحديدة؟ وكذلك اعمار مادمرته الحرب من طرق وجسور؟

ما هو حجم الاضرار التي الحقت بالبنية التحتية في اليمن بشكل عام؟

ماذا عن جهود حكومة صنعاء حول اعادة بعض المشاريع للعمل في ظل تواصل الازمة؟

ماذا عن الاحداث التي تشهدها عدن في ظل انهيار الريال اليمني؟ كيف يمكن قراءة ذلك؟

ماهي الاسباب التي ادت الى تدهور العملة في المناطق الواقعة تحت سلطة التحالف؟

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